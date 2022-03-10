Голова НБУ розповів, як Росія може заплатити Україні репарації

Кирило Шевченко наголосив, що після війни потреба України в грошах буде величезною.
Очільник Нацбанку Кирило Шевченко запропонував використати як частину репарацій Україні російські активи, які зараз заморожені на Заході.
Про це він сказав у коментарі BBC.
Кирило Шевченко наголосив, що після війни потреба України в грошах буде величезною.
"Це може бути реалізовано за допомогою позик і грантів від транснаціональних організацій та прямої допомоги інших країн. Але для репарації від агресора необхідно отримати велику частку фінансування, включаючи кошти, які зараз заморожені в наших союзних країнах", - сказав голова НБУ.
Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни Росії проти України.
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