Голова НБУ розповів, як Росія може заплатити Україні репарації

Голова НБУ розповів, як Росія може заплатити Україні репарації

Кирило Шевченко наголосив, що після війни потреба України в грошах буде величезною.

Очільник Нацбанку Кирило Шевченко запропонував використати як частину репарацій Україні російські активи, які зараз заморожені на Заході.

Про це він сказав у коментарі BBC.

Кирило Шевченко наголосив, що після війни потреба України в грошах буде величезною.

"Це може бути реалізовано за допомогою позик і грантів від транснаціональних організацій та прямої допомоги інших країн. Але для репарації від агресора необхідно отримати велику частку фінансування, включаючи кошти, які зараз заморожені в наших союзних країнах", - сказав голова НБУ.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни Росії проти України.

Читайте також: