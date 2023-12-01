Голова правління «Черкасигазу» Дімітрій Шульц: Від роботи «Черкасигаз» цієї зими ймовірно залежатимуть життя черкащан

АТ «Черкасигаз» вважає своїм головним завданням надійне забезпечення природним газом усіх споживачів попри можливе пошкодження критичної енергоінфраструктури цієї зими. На цьому наголосив під час зустрічі з німецькими інвесторами Голова правління «Черкасигазу» Дімітрій Шульц.

«Вам важко це уявити, але цієї зими для сотень тисяч черкащан природний газ – це не джерело комфорту. Це фактично джерело фізичного виживання», - сказав Шульц інвесторам з ФРН під час зустрічі.

Підприємство фізично укріплює свої об’єкти (насамперед наземні газороподільчі станції та пункти) габіонами з камінням або біг-бегами з піском, аби уникнути їх пошкодження від бомбардувань або обстрілів. Також створено резервний диспетчерський пункт для управляння системою розподілу газу Черкаської області.

«Якщо енергопостачання області серед холодної зими припиниться на години, або дні – виживання людей залежатиме від нас. Від наших швидких, узгоджених і ефективних дій», - підкреслив Шульц.

У цьому контексті велика увага приділяється трудовому колективу, підтримці його мотивації та психологічного стану. «Наші люди мотивовані і добре знають свої дії у випадку критичної ситуації. Всі розуміють, що швидкі та ефективні дії з відновлення можливих пошкоджень системи – це питання життя людей», - сказав Шульц.

Керівник «Черкасигазу» та німецька сторона обговорили можливості підтримки української компанії цієї зими критичним обладнанням та матеріалами.

Завершуючи презентацію підприємства перед німецькими інвесторами Голова «Черкасигаз» особливо акцентував увагу, що ця стратегія не лише збереже активи і майно акціонерів, але й дозволить підприємству здобути унікальний досвід виживання в надкритичних умовах, що значно збільшує його важливість та цінність не лише для України, але й Європи.

АТ «Черкасигаз» - акціонерне товариство, що належить близько 10 юридичним особам з України та ЄС. Підприємство є незалежним і не входить до Group DF Фірташа.