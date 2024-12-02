Голова Тимчасової слідчої комісії вимагає розслідувати формування тарифів на транспортування газу

Народний депутат та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із розслідування формування цін і тарифів на енергоресурси та комунальні послуги Олексій Кучеренко вимагає додаткових деталей щодо проєкту постанови НКРЕКП про встановлення нових тарифів для ТОВ «Оператор ГТС України».

Він направив відповідний депутатський запит голові НКРЕКП.

За словами Кучеренка, на засіданні Комісії 13 листопада 2024 року було попередньо схвалено проєкт, який передбачає значне підвищення тарифів на послуги транспортування природного газу на 2025-2029 роки.

"Проєктом передбачається підвищення тарифу на вхід у 4,5 разів у гривневому та у 2,3 рази у євро еквіваленті", - зазначив Кучеренко.

Депутат відзначив, що тариф на вхід зросте з 101,9 грн/тис м3 до 464,9 грн/тис м3, а тариф на вихід - з 124,2 грн/тис м3 до 502,5 грн/тис м3.

Кучеренко підкреслив важливість питання для економіки та безпеки держави і заявив про свій намір брати участь у подальших засіданнях НКРЕКП щодо регулювання діяльності енергетичних підприємств.

"Я, як народний депутат України, та перший заступник профільного комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, брав участь у попередніх засіданнях Комісії та маю намір брати подальшу участь у засіданнях НКРЕКП", - додав він.

Депутат також звернувся до НКРЕКП з вимогою надати детальну інформацію щодо розрахунків та обґрунтувань нових тарифів, включаючи копії документів та прогнозні дані.

Нагадаємо, проєкт постанови НКРЕКП щодо встановлення нових тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2025 – 2029 років передбачає їх суттєве зростання.

Нацкомісія схватила проєкт відповідної постанови 13 листопада 2024 року