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Голова ЄІБ вважає, що відбудова України може коштувати до 1 трильйона євро

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Голова ЄІБ вважає, що відбудова України може коштувати до 1 трильйона євро

Очільник банку заявив, що Європа "мусить зіграти найбільшу роль" в цьому питанні.

Україні може знадобитись до 1 трлн євро (1,1 трлн доларів) сторонньої допомоги, щоб відшкодувати збитки, завдані вторгненням Росії. 

Про це заявив очільник Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, пише Bloomberg. 

"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли я дивлюся на рівень руйнування в Україні", - сказав Хоєр.

Як пише Bloomberg, ця цифра з'являється, напередодні зустрічі лідерів ЄС 23-24 червня в Брюсселі для обговорення плану реконструкції України та її заявку на членство в блоці.

Очільник ЄІБ додав, що банк прагне перерозподілити зобовʼязання на суму від 1-1,5 млрд євро для відновлення України. За його словами, він може отримати дозвіл на це вже цього тижня.

Нагадаємо, ​​Зеленський запевнив, що Україна відбудує всі зруйновані окупантами міста.

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