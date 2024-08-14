Готові розширити діяльність: Андрій Опанасюк, компанія якого будувала фортифікації в прикордонні, прокоментував прорив на Курщині

Вінницький підприємець та волонтер Андрій Опанасюк, підрядна організація якого облаштовувала фортифікаційні споруди на кордоні з росією, заявив про готовність розширити свою діяльність на додаткову територію, якщо буде запит від держави та захисників. Це пов’язано з проривом “невідомих” підрозділів на територію держави-агресора.

Про це підприємець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

- Нещодавно я мав багато розмов із представниками ЗМІ, однією з тем обговорення було будівництво фортифікаційних споруд. У зв’язку з останніми подіями можу сказати, що за запитом від держави та наших захисників ми готові розширити нашу діяльність на додаткові території! Слава Україні! - вказано в публікації.

Варто зазначити, що раніше низці видань Андрій Опанасюк розповідав про діяльність своїх компаній після початку повномасштабного вторгнення. Так, зокрема, як йшлося в інтерв’ю вінницькому виданню “Veжа”, підрядники працювали на Запоріжжі, де проводили експлуатаційний ремонт під’їзних шляхів до захисників.

Крім того, також компанія вінничанина працювала над облаштуванням фортифікаційних споруд в одному з прикордонних регіонів.

- Ми були завжди на третьому-четвертому місці із 40 підрядників по темпах виконання робіт, тому можу з достатньою гордістю сказати, що ми це виконували, будучи в лідерах. При тому, що фінансування жодного разу не співпадало з темпами виконання робіт. Тобто, ми завжди виконували за власні кошти, ми отримали невеликий аванс, з якого оплатили бетонні конструкції, тому що ми самі їх не робимо, і далі все ми робили практично в борг, тому і тримали такий темп. Тому я вважаю, що кожен з підрядників намагався таким чином зробити вклад в обороноздатність нашої держави, - зазначав Андрій Опанасюк.

Також підприємець розповідав, що коли його підрядна організація виконала роботи на відмітці в 45-55%, надійшов запит, щодо того, аби ще взяти собі частину робіт на Харківщині.

– Не знаю, як було на Харківщині, але можу констатувати – коли ми вже половину робіт виконали, до нас прийшла пропозиція. Якщо прийшла, значить, якісь були нюанси, – додавав вінничанин.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про прорив “невідомих” військових угрупувань на територію Курської області російської федерації. Також згодом стало відомо про захід підрозділів у Бєлгородську область. Наразі ані Генеральний штаб України, ані політичне керівництво держави не коментували події в прикордонних областях держави-агресора.