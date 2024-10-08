Готуючись до зими, ДТЕК інвестував понад 2,3 млрд грн у ремонти ТЕС після обстрілів

В рамках підготовки до зими з початку 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,3 млрд грн власних коштів у ремонт та відновлення пошкоджених внаслідок російських обстрілів теплоелектростанцій.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

В компанії зазначають, що всі зусилля енергетиків зараз спрямовані на відновлення потужностей, що були пошкоджені чи зруйновані під час масованих обстрілів.

Загалом, з початку року ДТЕК інвестував у ремонти та відновлення теплоелектростанцій понад 2,3 млрд грн власних коштів.

«Входимо в третій опалювальний сезон в умовах війни. В режимі 24/7 енергетики займаються відновленням теплоелектростанцій, щоб повернути в енергосистему якомога більше потужностей до, і впродовж зими. Бо головне, щоб українці були якомога більше часу зі світлом і теплом», - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Усього цьогоріч компанія інвестує у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,8 млрд грн. Це відповідає минулорічним вкладенням.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.