Готуються нові рішення на протидію тіньовому флоту Росії, — Владислав Власюк

Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено новий пакет санкцій, спрямований на боротьбу з компаніями, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження.

Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Не бачу підстав для змін санкційної політики стосовно росії; думаю, навіть навпаки — деякі давно назрілі рішення будуть прийняті. Зокрема, спрямовані на протидію тіньовому флоту і поверненню ефекту від цінової стелі на нафту. Обговорюються й інші ідеї та готуються рішення, і по енергетиці, і по фінансовому сектору, та інші", — написав Владислав Власюк у своєму Facebook.

Як раніше повідомляли ЗМІ, ключовою компанією, яка допомагає РФ уникати санкцій і підтримувати тіньовий флот країни-агресорки, є "Coral Energy" (нова назва якої — "2Rivers"), та інші пов’язані з нею структури.

Раніше Владислав Власюк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів, що саме ця компанія є однією з найбільших транспортних структур, що сприяють експорту російської нафти.

"Частина з компаній зареєстровані в Туреччині, частина — в Індії. Поява цих компаній пов’язана зі складністю регулювання нафтового ринку. Насправді доволі нескладно, особливо у відкритих економіках, відкрити компанію, прийняти на баланс десяток танкерів і виконувати перевезення, банки та страхові компанії будуть її обслуговувати", — зазначив Власюк.

Компанії типу Coral Energy ("2Rivers") зазвичай підроблюють документи на походження, роблять фіктивне перевантаження у відкритому морі, також імітують рух коштів, щоб приховати продаж енергоносіїв саме з РФ.

"Ми опрацьовуємо великий масив даних з відкритих джерел і дані розвідки, ми можемо доволі детально слідкувати за маршрутами танкерів та складаємо відповідні списки, та потім передаємо ці докази нашим партнерам, на основі чого потім і вводяться точкові та найбільш болючі санкції проти РФ", — додав уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Нагадаємо, раніше WSJ повідомляло, що Етібар Ейюб з Coral Energy (2Rivers) в Москві і Тахір Гараєв (Tahir Gurayev) в Дубаї керують більшою частиною тіньового флоту, щонайменше 100 суден, які складають більшу частину внеску "Роснефти" в доходи від нафти для війни проти України.