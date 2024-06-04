Графіки відключення світла на 5 червня: де і коли не буде електрики

У середу, 5 червня, в Україні для промислових та побутових споживачів впродовж всієї доби прогнозується дефіцит електроенергії.

Про це передає "Укренерго".

Ліміти споживання електрики будуть діяти для кожної області від з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових і промислових споживачів. У разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Раніше повідомлялося, що взимку відключення світла можуть тривати десять годин.

Читайте також: