Гривневі вклади зростають: голова НБУ розповів, як функціонують українські банки в умовах війни

У НБУ були підготовлені плани роботи на випадок війни.

Саме завдяки цьому українська банківська система вистояла, а гривневі вклади продовжують зростати.

Про це у колонці на НВ повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Заздалегідь підготовлені плани безперебійної роботи дали змогу банкам та НБУ оперативно перейти до роботи в умовах війни. Запроваджені ж у перші години війни тимчасові обмеження, підтримка банків Національним банком та наявний запас міцності дали змогу утримати фінансову стабільність. Як результат, 76% відділень системно важливих банків зараз працюють, їх кількість збільшується. Ліквідність банків із початку війни зросла на 72 млрд грн до понад 230 млрд грн. Завдяки збереженню довіри до банків гривневі вклади населення в банківській системі збільшуються, незважаючи на війну (від 24 лютого до 29 квітня зростання становило 20%)", - написав Шевченко.

Голова НБУ додав, що зважаючи на запас міцності та підтримку з боку центробанку банківська система зможе й надалі протистояти викликам війни.

"Зараз НБУ з банками постійно оновлюють плани безперебійної роботи, ураховуючи карту бойових дій, яка змінюється дуже швидко", - пояснив Шевченко.

Нагадаємо, у Києві виник гострий дефіцит палива. Через відсутність бензину на заправках водії навіть намагаються купити хоча б кілька літрів у Мережі, щоб доїхати додому.

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