Гривня продовжує дешевшати: курс валют на 21 вересня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 21 вересня, ослаб на 22 копійки – до 42,30 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок – до 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,50 грн за дол., євро – 40,60 грн за євро.

Також читайте НБУ запевняє, що курс валют залишатиметься без змін

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Читайте також: