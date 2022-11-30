Гривня продовжує рух у бік послаблення: курс валют на 30 листопада в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках знизився до 40,40 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 30 листопада, знизився на 1 копійку – до 40,40 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок – до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,90 грн за дол., євро – 40,50 грн за євро.

Днем раніше, 29 листопада, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,39 грн/дол., євро коштував 41,30 грн/євро.

Варто зазначити, що у грудні в Україні прогнозують дефіцит готівки. Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. Втім, за її словами, яким буде курс долара наступного місяця, спрогнозувати важко.

Нагадаємо, що Нацбанк 21 липня цього року зафіксував офіційний курс долара на рівні 36,57 грн/дол.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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