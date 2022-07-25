Гривня щодо долара та євро ослабла: курс валют на 25 липня у "ПриватБанку"

Курс гривні до готівкового долара у "ПриватБанку" 25 липня здешевшав на 60 копійок – до 39,10 грн/дол., щодо євро гривня ослабла на 50 копійок – 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,20 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 36,90 грн, євро – 37,60 грн.

Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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