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Гривня щодо долара та євро знову ослабла: курс валют на 26 липня у "ПриватБанку"

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Гривня щодо долара та євро знову ослабла: курс валют на 26 липня у "ПриватБанку"

Готівковий долар у "ПриватБанку" здорожчав на 20 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до гривні 26 липня здодорожчав на 20 копійок – до 39,30 грн/дол., щодо євро гривня ослабла на 30 копійок – 39,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,70 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,00 грн, євро – 37,80 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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