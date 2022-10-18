Гривня укріплюється: ракетні атаки на Україну вже не провокують панічного попиту на валюту

Попри масовані ракетні обстріли інфраструктури в понеділок, 17 жовтня, та спричинені ними коливання курсу, валютний ринок залишається досить спокійним.

Масовані обстріли України минулого тижня та у понеділок, 17 жовтня, показали, що готівковий ринок уже не є вкрай чутливим до фактів ракетних атак на великі міста. Нові атаки не провокують панічні хвилі купівлі іноземної валюти, а отже курс стає менш волатильним.

Про це інформує фінансовий тижневик інвестгрупи ICU.

За словами аналітиків, забезпеченість ринку готівковою валютою покращилася, поступово зменшуючи ефект панічних настроїв та надлишкового попиту. Тож навіть попри масштабні ракетні обстріли України минулого понеділка, курс іноземної валюти в банках та небанківських обмінниках із вівторка продовжив укріплюватися.

У підсумку курс гривні в 10 найбільших роздрібних банках посилився від 40.2-41.0 грн/$ до 39.9-40.7 грн/$.

"Міжбанківський ринок не відреагував на ракетні обстріли й потребував $605 млн інтервенцій, що майже аналогічно обсягам, що були за тиждень до того", - йдеться у повідомленні.

Що буде з курсом долара в Україні

За словами старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, курс гривні на готівковому ринку посилився до 40 грн за один долар. Далі валютний ринок буде відносно спокійним із невеликими коливаннями.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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