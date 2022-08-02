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Гривня в обмінниках зміцнилася: курс валют на 2 серпня

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Гривня в обмінниках зміцнилася: курс валют на 2 серпня

Фото: Національний банк України

У вівторок гривня в обмінниках зміцнилася і щодо долара, і щодо євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 2 серпня зміцнився на 43 копійки – до 40,80 грн/дол., щодо євро гривня зміцнилася на 45 копійок – до 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 39,90 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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