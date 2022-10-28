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Гривня впевнено продовжує міцнішати: курс валют на 28 жовтня в обмінниках

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Гривня впевнено продовжує міцнішати: курс валют на 28 жовтня в обмінниках

Фото: УНІАН

Курс гривні у столичних обмінниках зміцнився до 40,00 грн/дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках 28 жовтня зміцнився на 15 копійок – до 40,00 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 39,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,30 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро.

Варто зазначити, що днем раніше, 27 жовтня, долар в обмінниках коштував 40,15 грн., а курс євро становив 39,60 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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