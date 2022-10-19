Гривня зміцнилася: курс валют на 19 жовтня в обмінниках

Курс гривні у столичних обмінниках зміцнився до 40,90 грн/дол.
Курс гривні до долара у банківських обмінниках 19 жовтня зміцнився на 3 копійки – до 40,90 грн/євро, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 39,60 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,25 грн за дол., євро – 38,50 грн за євро.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.
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