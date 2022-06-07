Гривня зміцнилася: курс валют в українських банках на 7 червня

Станом на 7 червня курс долара до гривні в українських банках порівняно з понеділком впав на 37,3 коп. і становить 34,04 грн.

Про це повідомляє LIGA.net.

Продати американську валюту можна за 35,24 грн. Тобто курс продажу впав - на 39,5 коп. Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 31 грн, максимальний – 34,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 33 грн, максимальний – 36 грн.

Середній курс купівлі євро також впав на 41,7 коп. і становить 36,05 грн. Середній курс продажу впав на 41,7 коп. і становить 37,6 грн. Мінімальний курс купівлі для євро становить – 32,1 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 36 грн, максимальний – 38,5 грн.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.