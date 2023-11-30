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Гривня зміцниться у перший день зими: НБУ встановив курс на 1 грудня

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Гривня зміцниться у перший день зими: НБУ встановив курс на 1 грудня

Курс валют на 1 грудня / Фото: pixabay.com

Нацбанк оприлюднив офіційний курс валют на 1 грудня.

Національний банк України знизив курс долара. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані на сайті регулятора.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 1 грудня, на рівні 36,3535 грн/$, порівняно із 36,3752 грн/$ на четвер, 30 листопада. 

Водночас курс гривні до євро укріпився на 23 копійки — до 39,7235 грн за євро. 

Раніше ми писали, що в Україні у грудні на безготівковому ринку пануватиме режим “керованої гнучкості” — ситуація на ринку формуватиметься згідно з попитом та пропозицією. Проте грудень може стати справді показовим місяцем для розуміння, куди рухатиметься курс валют 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
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