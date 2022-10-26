Гривня зміцнюється другий день поспіль: курс валют на 26 жовтня в обмінниках

Курс гривні до долара у банківських обмінниках 26 жовтня зміцнився на 20 копійок – до 40,40 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок і становить 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,60 грн за дол., євро – 38,30 грн за євро.

Варто зазначити, що вчора, 25 жовтня, курс гривні до долара в обмінниках був на рівні 40,60 грн/дол., щодо євро курс гривні становив 39,45 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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