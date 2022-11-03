Гривня знову дешевшає: курс валют на 3 листопада у "ПриватБанку"

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" здорожчав на 20 копійок - до 39,90 грн/дол., курс євро до гривні здорожчав на 10 копійок – до 39,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн за дол., євро - 38,40 грн за євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Варто зазначити, що в обмінниках курс гривні до долара 3 листопада ослаб на 10 копійок – до 40,50 грн/дол., щодо євро курс гривні не змінився і становить 39,50 грн/євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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