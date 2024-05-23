Гроші без кордонів. Як криптовалюта дарує людям більшу фінансову свободу, – криптоінвесторка Марина Тендітна

Світ вже досить глобалізований: ви можете працювати віддалено з будь-якої точки планети, подорожувати місяцями або й взагалі жити на дві, а то й більше країни. І цифрові технології підлаштовуються під цей тренд, намагаючись надати людям усі можливості для безпечного розрахунку за кордоном чи пересилання коштів. Якщо традиційний банкінг для цього залишається не дуже зручним, то крипта дає людям більшу фінансову свободу. Про те, як правильно використати ту незалежність, яку дарують цифрові валюти, поговорили із криптоінвесторкою Мариною Тендітною.

Марино, ви є криптоінвесторкою. Чи вдається вам закрити всі свої потреби цифровою валютою?

Я не скажу, що повністю перейшла на розрахунок лише криптовалютою, але я оцінила всі переваги крипти, коли почала багато подорожувати. А ще більше, коли вийшла на міжнародний рівень як бізнесвумен. Я маю нерухомість у різних країнах, ми із сім’єю давно живемо за кордоном, плюс подорожі. Це досить класне і насичене життя, але ти постійно займаєшся мікроменеджментом. Тому що є діти, і треба думати, як створити їм комфортні умови, треба вирішувати житлові питання під час переїздів, плюс ще хочеться відпочивати. Із цими нюансами мінімум бажання витрачати час ще й на фінансові питання. Тому крипта – мій постійний рятівник.

Поясніть, як це працює?

Варто витратити один раз багато годин на криптоосвіту, щоб розуміти, що це таке і як воно працює. Зате потім ти щодня економиш час та енергію на більш корисні та приємні справи. Звісно, треба постійно моніторити новини зі світу крипти, адже тут ледь не щодня з’являються нові продукти, оновлюються правила регулювання. Але давайте подумаємо, скільки часу в день йде на скролінг стрічки в інстаграмі? Чи не краще цей час витратити на те, що зробить вас диджиталізованою людиною, незалежною фінансово?

Але хіба це ж саме не можна сказати про традиційний банкінг, він же також не стоїть на місці, цифровізується. Чому його вже недостатньо?

Якщо брати до уваги просто розрахунок – купівлю/продаж товарів – у межах однієї країни, то тут по суті без різниці: крипта і традиційний банкінг виконуватимуть одні й ті ж функції. Для користувача це однаково легко і швидко. Але різниця сильно відчувається тоді, коли тобі треба за межі країни виїхати. А особливо, якщо потрібно за кордоном вести бізнесові справи, пересилати кошти в різні країни, а то й континенти. Із криптою це справа кількох секунд, із традиційними фінансами – довго та багато бюрократії.

Плюс зараз тобі не обов’язково бути прив’язаним до конкретного офісу, ти можеш як фрілансер брати замовлення від клієнтів з інших країн. Тут теж найзручніший варіант отримати оплату в крипті через криптогаманець.

Якщо підсумувати, то з криптою просто відкривається в рази більше можливостей.

Україна входить у топ-5 країн світу за рівнем використання криптовалют. Це зумовлено тим, що багато українців зараз вимушено емігрували через військове вторгнення рф?

Насправді українці були й до повномасштабного вторгнення на високих позиціях у цьому рейтингу. Але раніше вони розглядали біткоїн як надійний актив, тоді як був ризик девальвації гривні. А стосовно ситуації зараз, то я не заперечую, що наявність збережень у крипті може значно спростити життя в еміграції.

Можна тільки уявити, з якими труднощами зіштовхнулися українки, які вимушено виїхали за кордон в лютому 2022-го: знайти житло та роботу, влаштувати дітей у садок. А тут ще й фінанси. Треба було розбиратися, які обмеження існують для домашніх карток, за якими правилами працюють місцеві банки, як відкрити новий рахунок. І на фоні цього – хвилювання за те, що відбувається в тебе у країні, за рідних.

Уявіть, якби вони на той момент мали крипту, вміли користуватися блокчейн-продуктами. Наскільки було б легшим їхнє життя, наскільки швидшою була б адаптація! Адже можна користуватися своїм криптогаманцем ледь не по всьому світу однаково, легко “перевозити” свої збереження. Точніше, в цьому й легкість, що нічого перевозити і не потрібно.

А для українців, які залишаються жити в Україні, все ще актуально користуватися криптою?

Для всіх станом на 2024 рік актуально використовувати криптовалюту та впроваджувати її у своє повсякденне життя. Хоча українцям в умовах нестабільності крипта може стати просто порятунком. По-перше, це можливість співпрацювати з клієнтами з-за кордону – ті ж дизайнери, розробники, копірайтери можуть отримувати кошти за виконані замовлення криптою. Поки український ринок праці просідає, це особливо актуально.

По-друге, крипта все ще залишається надійним активом, тому інвестувавши в той же біткоїн можна спати спокійно хоча б знаючи, що твої кошти не в банку, який у будь-який момент може збанкрутувати. Плюс вкладення в біткоїні роблять тебе мобільним, ти не боїшся втратити заощадження під час переїздів, навіть раптових і незапланованих.

Як щодо резидентів країн зі стабільною економікою та валютою. Чи доречно для них змінити традиційний банкінг на крипту?

Знову повторю, що зараз крипта для всіх актуальна. Бо як це працює: у цифрових валют є ледь не безмежний потенціал. Але для того, щоб його розкрити, потрібно збільшувати кількість користувачів криптовалютою. Адже якщо буде попит, то буде і пропозиція. Більше продуктів буде створюватися. Це взаємовигідний процес: ми розвиваємо сферу цифрових активів, а цифрові активи дають нам більше можливостей розвиватись у будь-яких інших сферах, у будь-якій точці світу.