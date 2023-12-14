Гроші для бюджету: в НБУ розповіли, чи знову вмикатимуть "друкарський станок"

Голова НБУ запевнив, що наразі не бачить підстав для додаткового друку грошей.

Національний банк наразі не планує відновлювати емісійне фінансування бюджету, або простішими словами – не планує вмикати "друкарський станок".

Про це на брифінгу заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

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"Ми не вбачаємо наразі підстав для відновлення емісійного фінансування. Так, ми засвідчуємо, що ризики, пов'язані з ритмічним надходженням фінансової допомоги, до певної міри реалізувались.

Разом з тим відбувся другий успішний перегляд програми Міжнародного валютного фонду. фундаментом цієї програми є запевнення від країн донорської коаліції про покриття того gap, тобто фінансового рівня допомоги, щоб збалансувати бюджет", – сказав Пишний.

За його словами, в майбутному регулятор буде розглядати ситуацію з огляду на ті виклики, які постануть.

Пишний вважає, що наразі є достатньо підстав говорити про відновлення відповідної ритмічності міжнароної допомоги.

"А відтак ми залишаємось у межах 2023 року, в тій рамці, яку визначали – монетизація бюджетного дефіциту не знадобиться. І, відповідно, в комунікації з нашими колегами будемо розглядати це питання і напрацьовувати оптимальний варіант рішення", – підсумував очільник НБУ.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний пояснив причину ослаблення гривні останнями днями.

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