Гроші на армію та оборону: Верховна Рада зробила перший крок до ухвалення Держбюджету-2024

Близько половини державного бюджету 2024 року планується спрямувати на оборонний сектор.

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні бюджет України на 2024 рік, який передбачає збільшення фінансування армії та оборони країни через війну з Росією .

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат з фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

“Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до Бюджету на 2024 рік. Цей перше читання Бюджету. За — 285", - йдеться у дописі.

Основні показники Держбюджету:

доходи – у сумі 1,7 трлн грн ;

; видатки – у сумі 3,3 трл грн ;

; граничний обсяг дефіциту – 1,5 трлн грн.

Для порівняння, доходи державного бюджету на 2023 рік після двох збільшень – 1,42 трлн грн, видатки – 3,39 трлн грн.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що наступного року пріоритетами уряду є акумулювання коштів на оборону та безпеку, забезпечення соціальних виплат населенню, щоб наблизити перемогу України.

Близько половини державного бюджету 2024 року планується спрямувати на оборонний сектор.

Минулого року економіка України скоротилася приблизно на третину через те, що мільйони людей покинули країну через війну, міста зазнали бомбардувань, маршрути логістики та ланцюжки постачання були порушені, а енергетичний сектор та критична інфраструктура були пошкоджені авіаударами.

Уряд прогнозує економічне зростання у 2024 році приблизно на 5%.

Кабінет міністрів тепер має два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання з урахуванням правок, за які проголосували депутати. Друге читання проєкту закону про Державний бюджет України має завершитися не пізніше 20 листопада.

Нагадаємо, 15 вересня уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. ТСН.ua детально повідомляв, які доходи та витрати у ньому передбачено.

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