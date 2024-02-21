Гроші на картку: Нацбанк може обмежити карткові перекази українців

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що в Нацбанку працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб.

НБУ може запровадити нові обмеження щодо карткових переказів фізичних осіб, аби зменшити кількість тіньових операцій. Проте рішення поки не ухвалили.

Про це стало відомо під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" від заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової.

Вона розповіла, що триває опрацювання обмежень карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб.

Як пізніше у коментарі "24 Каналу" заявила банкірка Анна Довгальська, ідея лімітування переказів коштів між фізособами важлива. І йдеться про такі платежі, що тією чи іншою мірою, перебувають в тіні.

Довгальська навела приклад таких операцій, а саме оплату послуг чи купівлю товарів через механізм P2P, який не передбачає платежів, пов’язаних з комерційною діяльністю.

Зазначимо, що P2P (peer-to-peer – "від особи до особи") – це переказ із картки на картку, який є найпростішим способом надіслати гроші.

За словами експертки, можливе впровадження обмежень сприятиме тому, аби так звані "бізнесмени" не змогли уникати сплати податків.

"Проте важливим буде саме встановлення "справедливих обмежень", які не зачіпатимуть інтереси більшості громадян. Нагадаю, що користувачами карток є понад 90% громадян", – додала вона.

Якими можуть бути ліміти

Нагадаємо, що в банківській сфері вже діють обмеження, обумовлені вимогами законодавства з фінмоніторингу:

перекази на загальну суму понад 400 тисяч гривень вимагають від банків більш ретельного вивчення походження переказуваних коштів,

зазвичай банківські ліміти передбачають переказ коштів в розмірі до 30 тисяч гривень за одну транзакцію, а загальний обсяг переказів одного клієнта – до 400 тисяч гривень.

"Є також вимога про супровід переказів інформацією про відправника та отримувача, відстеження так званого "подрібнення" платежів між відправником і отримувачем. Банки керуються також внутрішніми правилами: аналізують частоту, кількість, оборот, вид операцій, місце здійснення операцій та інше", – додає банкірка.

Водночас Довгальська зауважує, що говорити про те, якими можуть бути нові обмеження поки зарано. Все ж ідея ще не набула ознак конкретики та не оформлена, наприклад, в законопроєкт.

Але варто зазначити, що обмеження можуть торкнутися:

частоти переказів,

суми переказу за одну транзакцію,

максимального обсягу платежів на місяць,

максимальної загальної суми переказів на місяць.

Також вона звернула увагу, зщо нововведення навряд чи торкнуться більшості громадян України. Це можуть бути заходи на посилення фінмоніторингу, намагання прибрати "шпарини", через які не спиняється потік грошей невстановленого походження.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв про підготовку рішення НБУ щодо запровадження обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Йдеться про боротьбу з ухиленням від сплати податків.

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