Гроші на війну: російська нафтова компанія заробила мільярд євро у Болгарії

Російська нафтова компанія "Лукойл" скористалася лазівкою в санкціях ЄС, щоб заробити у Болгарії майже один мільярд євро, збагативши тим самим бюджет РФ для ведення війни в Україні.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваного посадовця Єврокомісії.

За його словами, завдяки звільненню від заборони ЄС на постачання російської нафти Болгарія дозволила мільйонам барелів нафти з РФ потрапити на російський нафтопереробний завод на своїй території. Згодом це підприємство, яке є підрозділом “Лукойл”, експортувало різні види нафтопродуктів за кордон, в тому числі до країн ЄС.

З цього приводу Єврокомісія проведе розслідування.

Скільки заробили росіяни

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Видання ознайомилося із аналізом, підготовленим для болгарського парламенту. Згідно з цим документом, ця лазівка принесла Росії через податки на виробництво та експорт 983 млн євро. Окрім того, власник нафтопереробного заводу “Лукойл” отримав майже 500 млн євро прибутку.

“Лукойл”, технічно не порушуючи санкції, від березня до липня цього року відвантажив майже три мільйони барелів нафтопродуктів російського походження морем. Серед отримувачів були такі країни ЄС як Мальта.

Політичний резонанс

У четвер, 9 листопада, реагуючи на результати дослідження, прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що здивований “масштабами цієї схеми уникнення санкцій”, і пообіцяв удосконалити законодавство там, де санкції “безсилі”.

Голова парламентського комітету з питань енергетики Делян Добрев повідомив, що він планує подати нове юридичне клопотання про негайне скасування винятку для російської нафти.

Нагадаємо, раніше очільниця Міністерства фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що Вашингтон планує покарати Росію за перевищення стелі на ціни на нафту, адже ухвалені рішення більше не працюють.

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