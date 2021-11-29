Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки: у Мінцифри розкрили деталі виплатити тисячі від Зеленського

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки: у Мінцифри розкрили деталі виплатити тисячі від Зеленського

Виплачувати тисячу за вакцинацію обіцяють почати 19 грудня.

Тисячу гривень, які отримає кожен вакцинований українець від 19 грудня незалежно від дати щеплення, буде виплачено на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно буде.

Про це розповіли в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації в коментарі "Українській правді".

Зокрема, повністю вакцинованим громадянам потрібно буде пройти коротку верифікацію в застосунку "Дія". Після цього вони зможуть отримати на спеціальні банківські картки тисячу гривень. Нараховувати їх буде Мінекономіки.

"Громадяни розраховуються грошима на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам (класифікаторам виду діяльності, - ред.). Віртуальні карти - безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде", - уточнили в Мінцифри.

Наголошується, що у межах цієї програми виплата готівки не передбачена. У Мінцифри запевнили, що операції з віртуальними картками безпечні й будуть здійснюватися через банки-партнери з надійними системами захисту платежів.

Програма створена для цільової підтримки сфер, які зіткнулися з різким скорочення кількості клієнтів через карантин.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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