Гроші не пахнуть: скільки іноземних компаній залишились в РФ та хто їх витісняє

Попри величезний тиск з боку споживачів і влади, компанії вирішують продовжувати бізнес у Росії з різних причин.

Після повномасштабного вторгення до України з Росії вийшли майже 10 тисяч компаній з іноземною участю. Однак в Росії різко зросла кількість фірм із співвласниками з Китаю та колишніх радянських республік.

Про це пише видання Yahoo.

За даними видання, Росія націлена на нові ринки на сході після масштабних санкцій Заходу через вторгнення до України.

Загалом 2022 року та перших 10 місяців 2023 року з Росії виїхало 9600 компаній із зарубіжною філією, повідомляє ділове видання "Ведомости" з посиланням на огляд офіційних даних служби професійної інформації "СПАРК-Інтерфакс".

Однак за ці два роки кількість нових компаній у Росії зі співзасновниками з колишніх радянських республік і Китаю різко зросла.

Компанії, співзасновники яких були вихідцями з колишніх радянських республік, зокрема Білорусь, Киргизстан та Казахстан, склали 59% усіх нових компаній, які почали працювати в Росії минулого року. Компанії зі співзасновниками з Туреччини та Індії становили 3% та 2% нових реєстрацій фірм за цей період відповідно.

Компанії зі співзасновниками з Китаю склали 25% — або 1500 — нових компаній у Росії за перші 10 місяців 2023 року. Але не схоже, що нові учасники повністю компенсують кількість тих, хто вибув.

Тим часом російський бізнес за кордоном також переміщує свої активи додому під тиском західних санкцій і тиску з боку режиму президента Володимира Путіна.

Незважаючи на напруженість між Росією та Заходом через війну в Україні, близько 3% компаній, зареєстрованих у Росії минулого року, були з країн, які Кремль вважає "недружніми".

Водночас Росія все більше ускладнює вихід іноземних компаній.

"Влада РФ створилп низку серйозних перешкод для цього процесу, наприклад, вимоги до компаній платити пожертви державі та продавати свої активи з великим дисконтом, перш ніж вони зможуть покинути країну", - пишуть журналісти.

Компанії, що працюють у стратегічно важливих секторах, таких як енергетика та ресурси, також потребують підпису Путіна перед будь-яким продажем активів.

Нагадаємо:

Експерти розходяться в думках щодо кількості компаній, які залишили Росію, та що можна вважати "повним виходом". За оцінками Інституту Київської школи економіки (KSE Institute), бізнес-зв'язки з РФ розірвали близько 300 компаній.

Станом на кінець грудня 2023 року 1232 компанії згорнули операції у Росії та заявили про намір залишити країну. Водночас 1573 фірми поки що не збираються залишати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.

Збитки західних компаній, які вийшли з Росії після початку повномасштабного вторгнення до України, сягнули щонайменше $103 млрд, писало видання The New York Times із посиланням на аналіз фінансових звітностей. За даними видання, завдяки цьому за минулий рік російська воєнна скарбниця отримала $1,25 млрд.

Проте сотні іноземних компаній продовжують працювати у Росії чи продавати там свою продукцію. KSE каже, що 1400 компаній досі ведуть бізнес у тій чи іншій формі всередині країни; за підрахунками CELI, це роблять близько 500 компаній.

Впізнаване ім'я у списку KSE - американська корпорація PepsiCo. На початку вересня Національне агентство України з питань запобігання корупції звинуватило багатонаціонального гіганта з виробництва безалкогольних напоїв у тому, що він продовжує виробляти харчові продукти в РФ, попри припинення виробництва Pepsi-Cola, 7Up та Mirinda.

Технологічні й фінансові гіганти, зокрема китайська фірма Alibaba, також продовжують вести там бізнес, як і британсько-шведська фармацевтична фірма AstraZeneca.

Авіакомпанії, зокрема Emirates, China Eastern та Air Serbia, як і раніше, відкрито рекламують рейси до Росії на своїх сайтах. А індійська нафтопереробна корпорація Chennai Petroleum й поготів планує подвоїти обсяг перероблення російської нафти.

Читайте також: