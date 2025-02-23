"Гроші під матрацом": чому українці масово знімають готівку, ризики та альтернативи зберігання

Українці все більше повертаються до зберігання готівки вдома. Чому так відбувається та які ризики?

За підсумками 2024 року обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на 7,6% і станом на 1 січня 2025-го сягнув 822,4 млрд гривень.

Українці все частіше надають перевагу зберіганню грошей поза банківською системою, що свідчить про зміну фінансових звичок у громадян, зазначають у НБУ.

Чому люди все частіше уникають банків?

Головними причинами такої тенденції є нестабільність фінансової системи, спричинена повномасштабною війною, через яку деякі громадяни хвилюються за можливі обмеження на зняття грошей з банківських рахунків. До цього додається недовіра до банків, що сформувалася після кризи 2014–2015 років і масового банкрутства багатьох фінансових установ.

Також значною залишається роль зручності використання готівки, особливо в регіонах, де цифрові платежі ще не набули широкого поширення.

Для деяких українців важливо зберігати кошти поза банківською системою для забезпечення конфіденційності, оскільки це дозволяє уникнути їхнього відстеження фінансовими організаціями.

Готівка в обігу: що кажуть цифри

Згідно з даними Національного банку України, в готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет на 7,96 млрд гривень. Тобто загалом – 822,4 млрд гривень. Серед банкнот особливо популярними є номінали в 500 гривень, які становлять 27,3% від загальної кількості, що підкреслює тенденцію до переваги великих номіналів для збереження коштів.

При цьому зафіксовано значний спад кількості деяких банкнот: номіналу 200 гривень – на 24,5%, а також 10 і 5 гривень – відповідно на 15% та 11%. Це пов'язано з поступовим вилученням банкнот до 10 гривень з обігу та їхньою заміною на монети.

Структура готівки в обігу в Україні станом на 1 січня 2025 року / Фото: Національний банк України

Які ризики зберігання готівки вдома?

Фінансові аналітики пояснюють, що збільшення обсягів готівки в обігу пов’язане з економічною нестабільністю, невизначеністю у банківській системі та прагненням громадян мати швидкий доступ до коштів у разі кризових ситуацій.

Водночас експерти застерігають, що зберігання грошей вдома має серйозні ризики:

Крадіжки: зберігання великих сум удома робить людину вразливою до потенційних грабіжників.

зберігання великих сум удома робить людину вразливою до потенційних грабіжників. Інфляція: у складних економічних умовах готівка може знецінитися, особливо якщо гривня продовжить своє падіння.

у складних економічних умовах готівка може знецінитися, особливо якщо гривня продовжить своє падіння. Відсутність додаткового доходу: на відміну від депозитів або інвестицій, гроші, що лежать вдома, не приносять жодного прибутку.

Чи є безпечніші альтернативи?

Для ефективного збереження коштів не слід обмежуватися лише готівкою, тому краще розглядати більш безпечні та перспективні інвестиційні змоги.

Одним із найбезпечніших варіантів є банківські депозити у стабільних фінансових установах, які забезпечують надійну охорону заощаджень клієнтів.

Крім того, інвестування в іноземну валюту та дорогоцінні метали є чинним способом захисту власних коштів від негативного впливу інфляції.

Також варто звернути увагу на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), що не лише мають високий рівень безпеки, а й дають можливість отримувати стабільний додатковий прибуток.

Авторка: Марія Хітірі

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