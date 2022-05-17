Гроші в обмін на боротьбу з корупцією: ЗМІ розкрили план післявоєнної відбудови України від ЄС

Гроші в обмін на боротьбу з корупцією: ЗМІ розкрили план післявоєнної відбудови України від ЄС

Європейська комісія розробила план післявоєнного відновлення України.

Стратегічний план отримав назву "Відбудувати Україну". Документ повинен отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.

Чернетку документа на восьми сторінках отримало німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Гроші в обмін на реформи

План призначений для виділення коштів від держав-членів та міжнародних партнерів на проєкти в Україні. Виділення коштів, як стверджують, буде пов’язане з жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Реформи мають наблизити країну до ЄС – адже Україна хоче стати його членом.

"Побудувати краще, ніж було"

За оцінками Єврокомісії, відновлення може тривати "більше десятиліття". Тут має застосовуватися принцип "побудувати краще, ніж було". Це означає, що нова інфраструктура та будинки, наприклад, мають бути спроєктовані з урахуванням кліматичних вимог.

Реформи та інвестиції, які Київ має пообіцяти за гроші з нової програми, покликані допомогти, серед іншого, подальшій інтеграції української економіки до внутрішнього ринку ЄС, покращити бізнес-середовище та поступово узгодити українське законодавство у відповідність до права ЄС.

"Скільки потрібно грошей, поки невідомо, але збитки від війни вже сягають сотень мільярдів євро", — зазначають у виданні.

Механізм виділення

Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти через нову програму в бюджеті ЄС. Країни-члени мають подати до Комісії плани реформ та інвестицій. Орган перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позики з низькими відсотками, причому окремі транші прив’язуються до певних проміжних цілей, які досягаються.

Єврокомісія пропонує фінансувати виділення пільгових кредитів Києву, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени ЄС понесуть спільну відповідальність щодо таких боргів.

Видання наголошує, що ця пропозиція є "вибухонебезпечною", оскільки деякі уряди ЄС, у тому числі німецький уряд, дуже критично ставляться до загальноєвропейського боргу.

Що з грошима РФ

Брюссель також згадав про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції Україні. Однак це питання вважається юридично чутливим.

Нагадаємо, що Чернігівщина отримала перші гроші для відбудови регіону - 150 мільйонів.

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