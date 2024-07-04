Гроші з картки на картку: НБУ не відмовився від планів обмеження p2p платежів

У Національному банку повідомили, що готують проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку.

Національний банк України не відмовився від планів обмеження P2P (person-to-person) платежів по карткам.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За словами нардепа наразі Нацбанк ініціює зустріч з волонтерами, щоб вислухати їхню думку про обмеження карткових переказів й почути всі "за" та "проти". В НБУ наголосили, що обговорюване рішення ще перебуває на етапі опрацювання.

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"Заслуховуємо звіт голови НБУ. Задав запитання щодо планів обмеження p2p платежів по карткам для боротьби зі схемою "дропів". Отримав відповідь, що НБУ зараз проводить консультації з волонтерською спільнотою, як впровадити ці обмеження. Зараз триває "друга ітерація" цього обговорення. Але від планів не відмовляються і планують впроваджувати по результатам.

Про що йдеться?

У Національному банку повідомили, що готують проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку (P2P-перекази між фізичними особами).

Ліміти планують встановити на рівні до 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем. Водночас, переконує очільник НБУ, обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на “вихідні” платежі.

Для операцій за реквізитами IBAN взагалі не перебачено жодних обмежень.

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