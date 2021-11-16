"Грошима тисячу віддавати не будуть": у Зеленського розповіли про деталі виплат вакцинованим

"Грошима тисячу віддавати не будуть": у Зеленського розповіли про деталі виплат вакцинованим

Використати кошти можна буде лише на певний перелік послуг.

Тисячу гривень, яку обіцяють за щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Про це 16 листопада повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в коментарі "УП".

За словами прессекретаря технічна сторона цього процесу ще розробляється. Однак, мета цієї ініціативи - підтримка бізнесу. Тобто, людям не видаватимуть живі гроші, які можна витратити на "горілку і цигарки".

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"Це буде – поки не скажу за технічне рішення – але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів", - зазначив Никифоров та додав, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

Попередньо анонсувалося, що тисячу можна буде витратити на якісь спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно), туризм (переїзди по Україні).

Нагадаємо, у зверненні в понеділок, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, яка передбачатиме приємні бонуси для вакцинованих українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакциновані українці можуть отримати по тисячі гривень

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