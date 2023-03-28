Грошова допомога на день народження: в одній із областей пенсіонери можуть отримати додаткові виплати (інструкція)

На додаткові кошти можуть розраховувати дві категорії людей.

В Івано-Франківській області з нагоди дня народження можуть люди похилого віку та особи з інвалідністю І-ІІ груп можуть отримати одноразову матеріальну допомогу.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на офіційному телеграм-каналі.

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За його словами, все дуже просто. Потрібно зайти на сайт у розділ "Сервіси" і авторизуватися за допомогою BankID. Додаткові виплати доступні для:

осіб, яким виповнилося 70 років і більше (код послуги 63/95); осіб з інвалідністю І (ІІ) групи з нагоди дня народження (код послуги 63/94).

Для оформлення такої допомоги також можна звертатись до будь-якого підрозділу ЦНАП м.Івано-Франківська з такими документами:

копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія довідки внутрішньо переміщеної особи (при зверненні даної категорії осіб);

реквізити рахунку, відкритого в банку;

копію довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю І чи ІІ групи).

З усіх додаткових питань можна звернутися на електронну пошту cnap@mvk.if.ua або у службу підтримки клієнтів ЦНАП м.Івано-Франківська.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, а від 1 липня пенсії будуть індексовані, зокрема для державних службовців, працівників місцевих органів влади, науковців та інших категорій громадян.

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