Грошова допомога українцям в Хорватії: можна отримати виплати у розмірі до 460 євро

Українці, які тимчасово проживають в Хорватії, можуть отримати кошти на покриття першочергових потреб. Одноразова виплата від держави можлива тим особам, які отримали статус тимчасового захисту в країні. Що робити, щоб отримати виплати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Виплату надають на одну людину чи сім'ю у розмірі від 330 до 460 євро. Кошти виплачуються, щоб можна було покрити надзвичайні витрати, які виникли на тлі різних життєвих обставин. Про це повідомив офіційний хорватський ресурс допомоги біженцям з України.

Що робити, щоб отримати грошову допомогу українцям в Хорватії

Насамперед, подається заявка на одноразову фінансову допомогу. Зробити це можна у Центрах притулку та у закладах Колективного проживання. Заявки приймає черговий соціальний працівник. Якщо ви проживаєте у приватному житлі, можна також подати свою заявку в Центр соціального захисту населення та його відділеннях у Хорватії. Всі адреси доступні за цим посиланням.

Варто звернути увагу, що грошову допомогу призначать лише після співбесіди. Рішення про призначення буде прийматися в залежності від того, чи особа має друзів або родичів в Хорватії, чи влаштована вона на роботу. Також важливим є рівень доходів.

Щоб отримати додаткову інформацію про виплати, можна зателефонувати за номером +385 99 399 7317 або написати на електронну адресу ukrajina@mrosp.hr.

Що відомо про іншу допомогу українцям в Хорватії

Також українці, які тимчасово проживають у Хорватії, можуть отримати допомогу від Червоного Хреста (сюди входять ліки, одяг, продукти). Щоб оформити заявку, потрібно перейти за посиланням.

Допомогу необхідними речами та продуктами надає організація Карітас. Її центри можна знайти біля кожного великого католицького Костелу.