Грошові перекази під забороною: в НБУ розповіли, для кого запровадять обмеження

Національний банк України обговорює заборону отримувати готівку підприємцями за розрахунками із фізичними особами через переказ коштів без відкриття рахунку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, НБУ пропонує підвищити прозорість платіжних операцій завдяки оновленню процедур переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті. Крім того, хочуть виключити можливість отримувати готівку суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються через переказ грошей без відкриття рахунку.

Водночас Нацбанк обговорює оновлення вимоги стосовно вилучення з обігу та передавання для дослідження підозрілих банкнот та монет, а також скорочення термінів проведення цих досліджень Національним банком.

"Переказ коштів без відкриття рахунку - платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формах отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача", - пояснили в НБУ.

Раніше заступниця очільниця Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що в Нацбанку працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб.

Нагадаємо, що в банківській сфері вже діють обмеження, обумовлені вимогами законодавства з фінмоніторингу:

перекази на загальну суму понад 400 тисяч гривень вимагають від банків ретельнішого вивчення походження переказуваних коштів,

зазвичай банківські ліміти передбачають переказ коштів у розмірі до 30 тисяч гривень за одну транзакцію, а загальний обсяг переказів одного клієнта – до 400 тисяч гривень.

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