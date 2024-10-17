Група компаній Dalgakiran придбала контрольний пакет акцій виробника газових компресорів «Сенсі»

Група компаній ТОВ «Далгакиран компресор Україна» (Dalgakiran), що є одним з лідерів у виробництві промислового обладнання, оголосила про придбання контрольного пакета акцій українського виробника газових компресорів та спеціалізованого обладнання для нафтогазової промисловості ТОВ «Сенсі».

Як зазначили у прес-службі компанії, це злиття відкриває нові перспективи для обох компаній, адже тепер Dalgakiran отримає доступ до унікальних технологій та передових розробок компанії «Сенсі». Завдяки цьому вона зможе розширити асортимент обладнання для забезпечення потреб своїх клієнтів по всьому світу, особливо в сегментах, які потребують надійних і ефективних рішень в складних умовах експлуатації.

Водночас Dalgakiran має намір вкласти значні інвестиції в розширення виробничих потужностей «Сенсі», завдяки чому вдасться одночасно збільшити обсяги виробництва та вдосконалити технологічні процеси, підвищити продуктивність та забезпечити ще більшу якість продукції.

Крім того, компанія планує активно розвивати експорт продукції українського виробництва, зробивши її доступною для ще більшої кількості клієнтів у різних країнах світу.

«Спільний розвиток інноваційних технологій, розширення виробничих потужностей та активна експортна діяльність стануть рушіями подальшого зростання обох компаній. Ми впевнені, що це партнерство принесе не тільки нові можливості для бізнесу, але й значну користь для клієнтів, що отримають доступ до передових рішень у сфері газових компресорів та обладнання для нафтогазової промисловості», – заявили у прес-службі Dalgakiran.

Як відзначив директор «Далгакиран компресор Україна» В'ячеслав Дінков, злиття з компанією «Сенсі» підвищить не тільки можливості Далгакиран надавати найкращі рішення своїм клієнтам, а й стане потужним поштовхом для розвитку всієї галузі.

«Ми працюємо в дуже чутливому сегменті сьогодення, адже наша продукція затребувана на енергетичному ринку країни. Об’єднуючись з «Сенсі» ми не тільки підвищуємо можливості українців протистояти складній зимі, що вже наближається, а й вносимо свій вклад у відновлення економіки країни. Розширюючи своє виробництво в Україні, ми даємо робочі місця нашим людям та одночасно скорочуємо терміни доставки продукції українським клієнтам», – наголосив він.

Нагадаємо, будівництво заводу ТОВ "Далгакиран компресор Україна" у селі Білогородка Київської області було завершено влітку 2024 року, в цей проект було інвестовано близько 400 мільйонів гривень.