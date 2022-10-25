Група Метінвест подала позови проти Росії до Європейського суду з прав людини

16 підприємств групи Метінвест сьогодні подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну нею майну та власності Групи в Маріуполі та на інших територіях України від 24 лютого 2022 року.

Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча. Поза тим, понад 10 підприємств Групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

Група Метінвест стверджує, що Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід.

Тому кожне підприємство Групи, яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України від лютого 2022 року, подає позов проти Росії, щоб притягнути її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Групи, і вимагає справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією.

Заяви Групи слідують за аналогічним позовом співвласника Метінвесту, який він подав до ЄСПЛ 23 червня 2022 року. Група Метінвест підтримує його позов, розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнювальні та діє у повній координації зі своїм акціонером під час розгляду справ.

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося, що Росія краде українські метал і зерно на державному рівні. Наразі відомо щонайменше про три кораблі, які вивезли до Ростова награбовану металопродукцію з Маріуполя. Однак рейсів могло бути набагато більше: за даними експертів, російські кораблі почали вимикати трекінгові системи, щоб перешкодити стеженню.

Крім того, Росія захопила іноземні кораблі, які в лютому перебували в порту та готувалися до навантаження металопродукції.

У свою чергу, співвласник Метінвесту Рінат Ахметов заявив, що компанія SCM вимагатиме від Росії компенсації за те, що вона "цинічно завантажує на свої кораблі українську сталь у Маріуполі", що є пограбуванням та порушенням міжнародного права.