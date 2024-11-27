Група Метінвест увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року

Для рейтингу були відібрані 82 компанії із 13 галузей, що становлять основу економіки України. Це великі гравці ринку, які мають всеукраїнське охоплення та штат від 400 і більше людей.

Список компаній за 10-бальною шкалою оцінювали провідні експерти у сфері працевлаштування, бізнесу та підбору персоналу. Створив рейтинг журнал «Фокус»: компанія Метінвест ввійшла до трійки лідерів у промисловості, разом з компаніями «Інтерпайп» та CEMARK.

На підсумкову оцінку експертів впливали такі показники: офіційне працевлаштування, середній рівень заробітної плати, можливості для кар'єрного зростання, наявність тренінгів і навчання, програм стажувань для студентів, програми для ветеранів, співпраця з вишами, відгуки працівників щодо задоволеності роботою у конкретній компанії. Ще один важливий параметр — підтримка співробітників під час війни, а також надання працівникам можливості дистанційної роботи. У такий спосіб експерти визначили 39 роботодавців — лідерів у кожній галузі.

Як зазначає «Фокус», попри великі втрати через агресію рф, Метінвест продовжує працювати, забезпечувати робочі місця та виконувати зобов’язання перед працівниками. Зокрема, компанія надає можливості для працевлаштування ветеранів за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей та працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця.

«Ми цінуємо роботу кожного співробітника. І тих, хто щодня підтримує виробництво, попри небезпеку ворожих атак, і тих, хто захищає країну в ЗСУ, а також тих, хто вже повернувся і ще повернеться на підприємства Метінвесту. Люди стали головною опорою для компанії, а компанія — для людей. Саме ця взаємодія дає нам змогу тримати стрій, допомагати армії та сприяти відновленню економіки країни», — каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Як відомо, компанія Метінвест Ахметова була номінована на престижну міжнародну премію Reuters: Sustainability Awards за проєкт «Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів». Також вона перемогла у спеціальній номінації «Найкраща програма з адаптації ветеранів». Компанія робить акцент на двох основних напрямах — соціальній адаптації ветеранів, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації.

Нагадаємо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% — до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.