Група ОККО перерахувала до бюджету більше трьох мільярдів гривень податків і зборів у першому кварталі 2023 року

Група ОККО продовжує практику публічного звітування про свої податкові виплати і згідно з даними опублікованими на сайті за перший квартал 2023 року компанії групи сумарно перерахували до бюджетів та державних фондів 3,231 мільярда гривень, що становить 0,51% усіх надходжень до зведеного бюджету України за цей період.

837 мільйонів гривень у цих виплатах припадає на податки від операційної діяльності: податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Загалом це на 80,5% більше, ніж за перші три місяці 2022 року.

Ще 2,394 мільярда гривень компанії групи ОККО сплатили податків при імпорті товарів.

Також, як зазначається у повідомленні на кожен реалізований літр пального у мережі ОККО сплачено 2,28 гривні податків з операційної діяльності. Для порівняння: рік тому, у першому кварталі 2022-го цей показник становив 1,40 гривні на 1 літр. А на кожну АЗК ОККО упродовж січня-березня 2023 року припадало в середньому в місяць 710,28 тисяч гривень сплачених податків і зборів з операційної діяльності, що на 87% більше, ніж в аналогічний період торік.

«Кожна сплачена гривня до бюджету – це додаткові кошти на зміцнення армії, на відбудову інфраструктури та на соціальну підтримку. Тому ми мобілізовуємо усі ресурси, щоб продовжувати розвивати бізнес, працювати ще ефективніше, наближати перемогу й підтримувати своїх, – коментує віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда. – І мова тут не тільки про сплату податків – це аксіома, а й про постійну залученість компанії у різноманітних ініціативах, спрямованих на допомогу ЗСУ та українцям, що потерпіли від війни. Станом на кінець травня компанія уже перерахувала 750 мільйонів гривень. І не планує зупинятися».

Нагадаємо, спільно з Фондом «Повернись живим» у рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО» компанія передала 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 безпілотних розвідувальних комплексів «ШАРК» для ЗСУ, нині триває проєкт - «Озброїмо ТрО до зубів», мета якого - 400 мільйонів гривень на озброєння для бригад територіальної оборони. Станом на сьогодні зібрано майже 40% від необхідної суми. В рамках обох проектів компанія відраховує по 1 грн з кожного проданого літра пального Pulls на допомогу ЗСУ. Окрім того, компанія продовжує безкоштовно годувати наших захисників у гарячих точках, забезпечувати пальним волонтерів, долучилася до відбудовувати закладів освіти у Київській області, придбання автотехніки для військових і медиків, допомоги мешканцям Херсонської області, які потерпіли від підриву Каховської ГЕС та ін.