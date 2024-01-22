Група ОККО заплатила 15,6 млрд гривень податків і зборів за 2023 рік

За результатами діяльності у 2023 році компанії групи ОККО сплатили 15,591 мільярда гривень податків. З них 3,873 мільярда гривень – це податки з операційної діяльності* і 11,717 мільярда гривень – податки при імпорті товарів.

Порівняно з показниками 2022 року чи довоєнними показниками, обсяги сплати податків ОККО зросли більш як у 2 рази. Про це повідомляється на сайті ОККО.

Якщо розділити податки, сплачені компанією з операційної діяльності, на 404 заправки мережі, то вийде, що кожен АЗК ОККО у 2023 році заплатив до бюджету в середньому 9 мільйонів 839,06 тисячі гривень, або ж 819,92 тисячі гривень на місяць. Це на 18% більше, ніж було зафіксовано у 2022 році.

З кожного літра реалізованого пального у 2023 році компанія сплачувала по 2,58 гривні податків з операційної діяльності, тоді як у 2022-му – 2,27 гривні.

Показник сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, військового збору та податку на доходи фізичних осіб становив 9 321 гривні на місяць на кожного працівника ОККО.

При цьому у четвертому кварталі 2023 року зафіксовано найвищий квартальний показник податкових відрахувань. За цей період група компаній ОККО заплатила 5,275 мільярда гривень податків і зборів (з них від операційної діяльності – 1,053 мільярда гривень, при імпорті – 4,222 мільярда гривень). Це на 66% більше, ніж сплачено за перший квартал, на 74% більше – ніж за другий, на 28% більше – ніж за третій. Сплата податків на 1 АЗК становила у четвертому кварталі 2 671,82 тисячі гривень, або ж 890,61 тисячі гривень на місяць. Показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального дорівнював у четвертому кварталі 2,78 гривні.

«Сьогодні ОККО входить до числа найбільших платників податків в Україні. Сумлінна сплата податків – це обов’язок кожного українського бізнесу під час війни для зміцнення оборонної здатності держави. Тому, коли хтось намагається ухилитися від цього обов’язку, зокрема і в нашій паливній галузі, то це неприпустимо ні в розрізі чесної конкуренції, ні в розрізі громадянської позиції», – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Він додає, що відповідальний і патріотичний бізнес зараз навпаки не повинен обмежуватися лише сплатою податків, а й спрямовувати додаткові наявні ресурси на підтримку ЗСУ й відбудову України. Зокрема ОККО від початку повномасштабного вторгнення уже передала на ці потреби понад 1,3 мільярда гривень і робитиме це надалі. Уже в лютому стартує нова масштабна ініціатива ОККО і Фонду «Повернись живим», яка підсилить ЗСУ.