Реклама

Чому трейдинг став такою популярною темою для онлайн-курсів і що з цим ринком не так?

Трейдинг легко продавати через красиву картинку. Достатньо показати прибуткову угоду, дорогий автомобіль або життя біля моря — і створюється враження, що заробляти на фінансових ринках може кожен без особливих зусиль.

Проблема в тому, що сьогодні навчати трейдингу беруться навіть люди, які самі прийшли на ринок пів року чи рік тому. Вони вже позиціонують себе експертами, хоча не мають достатнього практичного досвіду.

Реклама

Фінансовий ринок — це серйозна професійна сфера. І навчати інших має людина, яка сама пройшла цей шлях, продовжує торгувати та працювати з капіталом, а не просто займається продажем інформаційних продуктів.

Реклама

Які обіцянки в рекламі курсів мають одразу насторожити?

Насамперед обіцянки конкретного доходу за короткий термін. Наприклад, коли людині гарантують $3000 щомісяця або обіцяють зробити професійним трейдером за кілька тижнів.

За місяць можна познайомитися з професією, зрозуміти основи ринку, спробувати себе на практиці. Але стати професіоналом за такий час неможливо.

Ми ж розуміємо, що не можна стати хірургом, стоматологом чи пілотом після місячних курсів. Чому тоді до трейдингу має бути інший підхід?

Тому я рекомендую дивитися не на рекламні обіцянки, а на те, хто навчатиме, який досвід має ця людина і що саме ви отримаєте під час навчання.

Реклама

Чому «гарантований дохід» у трейдингу неможливий у принципі? Поясніть простими словами.

Фінансовий ринок — це робота з імовірностями. Професійний трейдер аналізує ситуацію, визначає найбільш імовірний сценарій руху ціни та розуміє, як діяти, якщо ринок піде в іншому напрямку.

Але ніхто не може гарантувати результат кожної окремої угоди. На ринок впливають економічні новини, рішення центральних банків, дії великих учасників та багато інших факторів.

Професіоналізм полягає не в тому, щоб завжди мати рацію, а в умінні системно працювати, управляти ризиками та зберігати капітал на дистанції.

Що перевірити до оплати: юрособу, договір чи оферту, умови повернення, хто викладає? Чому це важливо?

Юридичні документи та умови співпраці, безумовно, потрібно перевіряти. Людина має розуміти, кому платить, за які послуги та на яких умовах.

Реклама

Але особисто я вважаю не менш важливим перевірити самого наставника.

По-перше, це має бути практикуючий трейдер із реальним досвідом роботи на фінансових ринках.

По-друге, він повинен уміти доступно пояснювати складні речі, відповідати на запитання та знаходити підхід до учня.

І по-третє, важливо розуміти, чи передбачене подальше наставництво. Адже головна цінність навчання — не просто отримати інформацію, а перейняти досвід людини, яка вже пройшла цей професійний шлях.

Які умови повернення вважати нормальними?

Нормально, коли людина заздалегідь розуміє умови повернення коштів.

У нашій школі на відмову від онлайн-навчання передбачено 14 днів. Якщо учень уже пройшов частину занять, ми враховуємо вартість отриманих уроків, а решту повертаємо.

Якщо змінилися обставини, є можливість один раз перенести навчання на наступний потік або використати оплату для іншої програми школи.

Усі ці умови мають бути зрозумілими ще до початку навчання.

Як відрізнити реальну експертизу викладача від гарної картинки в Instagram?

Насамперед дивіться на досвід людини. Скільки років вона працює на фінансових ринках? Чи торгує сьогодні? Чи має практичний досвід управління капіталом?

Другий момент — уміння пояснювати свої рішення. Професіонал може аргументувати торгову ідею, пояснити логіку входу, оцінити ризики та розібрати помилки.

І третє — здатність передавати знання. Можна бути хорошим трейдером, але не вміти навчати інших.

Справжній наставник має не лише показувати власний досвід, а й допомагати учню формувати професійне мислення.

Саме тому я рекомендую спочатку відвідати відкритий урок, практичний марафон або ознайомчу програму. Це набагато показовіше, ніж будь-які фотографії дорогих автомобілів.

Як ви пояснюєте учням ризики? Яке правило ризик-менеджменту повторюєте найчастіше?

Навіть правильно проаналізована угода може завершитися збитком. Це нормальна частина роботи на фінансових ринках.

Тому я завжди наголошую: перш ніж думати про прибуток, потрібно навчитися управляти ризиками.

Ми розбираємо обсяг позицій, навантаження на депозит, сукупний ризик відкритих угод і можливі сценарії розвитку ринку.

Головне правило — одна помилка не повинна позбавити трейдера можливості продовжувати роботу.

Професіоналізм визначається не однією прибутковою угодою, а стабільністю підходу та дисципліною на тривалій дистанції.

Чому у вашій оферті прямо написано, що школа не гарантує результат? Чи не відлякує це клієнтів?

Ми навчаємо професії, а не продаємо гарантований заробіток.

Можна дати людині знання, стратегії, практику, досвід наставника та професійний супровід. Але застосовувати ці знання, дотримуватися дисципліни й ухвалювати торгові рішення учень повинен навчитися самостійно.

Саме тому я завжди наголошую, що трейдинг потребує часу, практики та серйозного ставлення.

Якщо людина шукає легких грошей, вона розчарується. Якщо готова освоювати професію — це зовсім інший підхід.

Про вашу школу виходило розслідування у 2021 році. Що б ви відповіли читачеві, який його знайшов?

У 2021 році вийшов журналістський матеріал програми «Гроші», після чого інформація почала поширюватися іншими інтернет-ресурсами.

Я вважаю принципово важливим розділяти журналістські твердження та юридично встановлені факти. Журналістське розслідування не є судовим рішенням і саме по собі не доводить правдивості всіх висунутих звинувачень.

Моя підприємницька діяльність в Україні розпочалася задовго до 2021 року та офіційно продовжується у 2026 році.

Я переконаний, що будь-які серйозні звинувачення повинні ґрунтуватися на перевірених фактах, документах та офіційно встановлених обставинах.

Тому пропоную оцінювати не гучні заголовки, а конкретні докази. Саме на їхній основі й потрібно робити висновки.

Одна порада людині, яка завтра збирається купити перший курс з трейдингу.

Перед оплатою запитайте: «Що конкретно я зможу робити самостійно після навчання?»

У відповіді мають бути конкретні навички: аналізувати ринок, розраховувати ризик, планувати угоди та оцінювати власні результати. А в програмі — практика й зворотний зв’язок, які допоможуть ці навички опанувати.

Обирайте курс за тим, чого вас навчать, а не за сумами заробітку в рекламі.

Пройдіть практичний марафон, тест-драйв або відкритий урок. Подивіться, як викладач пояснює матеріал, як відповідає на запитання, чи отримуєте ви зворотний зв’язок і наскільки комфортно вам із ним працювати.

І головне — не розраховуйте стати професіоналом лише завдяки записаним відеоурокам.

Це як навчатися водіння автомобіля за відео. Можна вивчити всі правила, але поки ви не сядете за кермо поруч із досвідченим інструктором, який вчасно підкаже та виправить помилку, практичних навичок не буде.

У трейдингу так само. Потрібні практика, індивідуальна робота та наставник, який супроводжуватиме вас не лише під час навчання, а й тоді, коли ви почнете самостійно працювати з реальним капіталом.

Тому моя головна порада — обирайте не просто курс, а досвідченого наставника, з яким готові пройти шлях до професії.

Новини партнерів