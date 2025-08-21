ТСН у соціальних мережах

На банкноти номіналом 20 гривень Нацбанк додав яскраве гасло: що написав (фото)

Гасло «Слава Україні! Героям слава!» розміщено у правій верхній частині на зворотному боці банкнот.

20 гривень

20 гривень / © УНІАН

Національний банк України з 21 серпня вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень з патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Гасло розміщено у правій верхній частині на зворотному боці банкнот. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються незмінними порівняно з банкнотами зразка 2018 року.

Зазначається, що нові банкноти використовуватимуться для підкріплення банків та СІТ-компаній з метою подальшої видачі клієнтам та заміни зношених банкнот.

Гасло «Слава Україні! Героям слава!» на банкнотах номіналом 20 гривень / © НБУ

Гасло «Слава Україні! Героям слава!» на банкнотах номіналом 20 гривень / © НБУ

Регулятор наголошує, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка. Нові та старі банкноти перебуватимуть в обігу разом як законний платіжний засіб і є обов’язковими до приймання всіма фізичними та юридичними особами на території України.

Як повідомлялося, модифіковані банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям слава!» НБУ почав випускати у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України. У серпні 2024 року в обіг було введено банкноти номіналами 1000, 500 і 50 гривень. Планується також випуск модифікованих банкнот номіналами 100 та 200 гривень у наступних роках.

