Газ і тепло за графіком: чи можливі погодинні вимкнення взимку, відповів експерт

Газ і тепло взимку

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Українці вже звикли до погодинних графіків електропостачання. Однак напередодні опалювального сезону виникає питання, чи можуть подібні графіки запровадити для газу та тепла — тобто подавати їх лише в певні години.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, чи можливий такий сценарій узимку та що може вплинути на стабільність газо- і теплопостачання.

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Чи будуть подавати газ за графіком

За словами Олександра Харченка, погодинна подача газу за принципом графіків електропостачання практично неможлива.

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Газ не можна просто вимкнути на кілька годин, а потім автоматично подати знову всім споживачам. Після припинення газопостачання його відновлення потребує дотримання правил безпеки. Перед повторною подачею необхідно переконатися, що газові прилади у споживачів закриті та немає небезпеки витоку.

Тому сценарію, за якого газ, наприклад, є 3 години, потім його вимикають на 4 години, а після цього знову подають, експерт не очікує.

Якщо через дефіцит газу або пошкодження інфраструктури виникнуть серйозні проблеми, можливі триваліші локальні перерви в газопостачанні. Однак це вже буде не погодинний графік, а вимушене припинення подачі газу до усунення проблеми.

Чи можуть вмикати опалення лише на кілька годин

Із централізованим опаленням ситуація дещо інша, але звичних погодинних графіків експерт також не прогнозує.

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Система опалення не працює як електрика, яку можна швидко вимкнути та знову подати споживачам. Після припинення роботи котельні або ТЕЦ вода в системі поступово охолоджується, а після запуску потрібен час, щоб тепло знову дійшло до будинків і квартир.

Якщо тепла бракуватиме, більш реалістичним варіантом може бути зниження температури теплоносія. Тобто опалення працюватиме постійно, але батареї будуть менш гарячими, а температура у квартирах — нижчою.

Коли газ і тепло все-таки можуть вимкнути

Найбільшим ризиком для опалювального сезону залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Якщо буде пошкоджено газопровід, котельню, ТЕЦ або інший об’єкт, від якого залежить постачання конкретного міста чи району, газ або тепло можуть тимчасово зникнути. У такому разі йтиметься не про заплановані погодинні вимкнення, а про аварійну ситуацію. Постачання відновлюватимуть після ремонту обладнання та перевірки безпечності системи.

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Тому в різних містах ситуація може відрізнятися залежно від стану місцевої інфраструктури та можливих пошкоджень.

Чи вистачить Україні газу взимку

Стабільність опалювального сезону залежатиме й від того, чи матиме Україна достатньо газу.

Російські атаки пошкодили частину української газовидобувної інфраструктури, тому втрачений видобуток доводиться компенсувати закупівлями газу за кордоном.

За оцінкою Харченка, за умови необхідного імпорту Україна зможе забезпечити потреби населення протягом опалювального сезону. Проте остаточна ситуація залежатиме від кількох чинників, температури взимку, рівня споживання, обсягів власного видобутку та імпорту, а також можливих нових пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Тривалі сильні морози збільшують споживання газу, тому за такого сценарію навантаження на систему буде вищим.

Чого очікувати взимку

Отже, подавати газ і централізоване тепло за погодинними графіками, подібними до графіків електропостачання, не планують.

Якщо газу або теплової потужності бракуватиме, можуть застосовувати інші способи обмеження. Для опалення це може бути нижча температура теплоносія. А в разі пошкодження газової чи теплової інфраструктури можливі локальні аварійні вимкнення на час ремонту.

Тому головний ризик узимку пов’язаний не з появою планових графіків газу та тепла, а з можливими пошкодженнями інфраструктури та тим, наскільки швидко її вдаватиметься відновлювати.

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