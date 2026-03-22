Газ в Україні може подорожчати: “Нафтогаз” попереджає про дефіцит

В Україні назріває дефіцит газу, що може призвести до підвищення тарифів для населення вже найближчим часом.

Олена Кузьмич
“Нафтогаз” ризикує увійти в наступний опалювальний сезон із браком газу, що створює реальну загрозу подорожчання для побутових споживачів. Про це повідомляють учасники енергетичного ринку.

Ключова проблема — нестача коштів. Компанія не має достатнього фінансового ресурсу для закупівлі необхідних обсягів імпортного газу та формування запасів у підземних сховищах.

Аналітики наголошують: нинішній тариф не покриває повної собівартості — зокрема витрат на закупівлю, транспортування та зберігання газу. На цьому тлі зростання цін у Європі лише посилює фінансовий тиск на компанію.

Уряд наразі не оголошував про перегляд тарифів, однак визнає складну ситуацію. Стабільність постачання газу напряму залежить від можливостей закупівель у міжсезоння та міжнародної підтримки.

Експерти попереджають: у разі дефіциту ресурсу підвищення тарифів може стати неминучим. Це, своєю чергою, вплине на загальний рівень комунальних платежів для українців.

Остаточні рішення щодо тарифів ухвалюватимуть після оцінки запасів газу в сховищах і прогнозів на наступний опалювальний сезон.

