Газ в Україні може подорожчати: “Нафтогаз” попереджає про дефіцит
В Україні назріває дефіцит газу, що може призвести до підвищення тарифів для населення вже найближчим часом.
“Нафтогаз” ризикує увійти в наступний опалювальний сезон із браком газу, що створює реальну загрозу подорожчання для побутових споживачів. Про це повідомляють учасники енергетичного ринку.
Про це пише “Перший бізнесовий”.
Ключова проблема — нестача коштів. Компанія не має достатнього фінансового ресурсу для закупівлі необхідних обсягів імпортного газу та формування запасів у підземних сховищах.
Аналітики наголошують: нинішній тариф не покриває повної собівартості — зокрема витрат на закупівлю, транспортування та зберігання газу. На цьому тлі зростання цін у Європі лише посилює фінансовий тиск на компанію.
Уряд наразі не оголошував про перегляд тарифів, однак визнає складну ситуацію. Стабільність постачання газу напряму залежить від можливостей закупівель у міжсезоння та міжнародної підтримки.
Експерти попереджають: у разі дефіциту ресурсу підвищення тарифів може стати неминучим. Це, своєю чергою, вплине на загальний рівень комунальних платежів для українців.
Остаточні рішення щодо тарифів ухвалюватимуть після оцінки запасів газу в сховищах і прогнозів на наступний опалювальний сезон.
