Газ в Україні може подорожчати: “Нафтогаз” попереджає про дефіцит

“Нафтогаз” ризикує увійти в наступний опалювальний сезон із браком газу, що створює реальну загрозу подорожчання для побутових споживачів. Про це повідомляють учасники енергетичного ринку.

Ключова проблема — нестача коштів. Компанія не має достатнього фінансового ресурсу для закупівлі необхідних обсягів імпортного газу та формування запасів у підземних сховищах.

Аналітики наголошують: нинішній тариф не покриває повної собівартості — зокрема витрат на закупівлю, транспортування та зберігання газу. На цьому тлі зростання цін у Європі лише посилює фінансовий тиск на компанію.

Уряд наразі не оголошував про перегляд тарифів, однак визнає складну ситуацію. Стабільність постачання газу напряму залежить від можливостей закупівель у міжсезоння та міжнародної підтримки.

Експерти попереджають: у разі дефіциту ресурсу підвищення тарифів може стати неминучим. Це, своєю чергою, вплине на загальний рівень комунальних платежів для українців.

Остаточні рішення щодо тарифів ухвалюватимуть після оцінки запасів газу в сховищах і прогнозів на наступний опалювальний сезон.

Курс валюти б'є нові рекорди, а ціни на гречку й дизель стрімко ростуть через напруженість на Близькому Сході та внутрішні проблеми.

Курс валюти б’є нові рекорди, а ціни на гречку й дизель стрімко ростуть через напруженість на Близькому Сході та внутрішні проблеми.