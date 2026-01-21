ТСН у соціальних мережах

Гендиректор ДТЕК назвав причини, чому ця зима стала найскладнішою для енергосистеми

Генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко розповів, чим ця зима відрізняється від попередніх.

Гендиректор ДТЕК назвав причини, чому ця зима стала найскладнішою для енергосистеми

Про це він розповів американському виданню Politico.

«Вони застосовують усе, що мають, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру — балістичні й крилаті ракети, а також усі типи дронів», - сказав він.

Тімченко додав, що ця зима відрізняється від попередніх. Окрім використання різноманітної зброї ситуацію ускладнюють постійні атаки по електростанціях і підстанціях, через що їх стає складніше лагодити.

Раніше Тімченко в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі закликав світ допомогти українській енергосистемі після останньої атаки росії 20 січня.

