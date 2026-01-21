Гендиректор ДТЕК назвав причини, чому ця зима стала найскладнішою для енергосистеми

Реклама

Про це він розповів американському виданню Politico.

«Вони застосовують усе, що мають, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру — балістичні й крилаті ракети, а також усі типи дронів», - сказав він.

Тімченко додав, що ця зима відрізняється від попередніх. Окрім використання різноманітної зброї ситуацію ускладнюють постійні атаки по електростанціях і підстанціях, через що їх стає складніше лагодити.

Реклама

Раніше Тімченко в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі закликав світ допомогти українській енергосистемі після останньої атаки росії 20 січня.