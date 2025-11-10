Гендиректор ДТЕК Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Райтом

Реклама

«Росія загрожує безпеці Європи не тільки через збройну агресію, але й через залежність континенту від російського газу. На зустрічах в Афінах цього тижня США та Європа спільно працюють над тим, щоб назавжди усунути цю загрозу», - сказав він.

Зокрема, Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом.

«У перший день повномасштабного вторгнення в 2022 році ми розірвали зв'язки з електромережами росії та білорусі і більше не отримували від них жодного електрона. Моя велика надія на 2026 рік – побачити чітку мету щодо останньої молекули російського газу, що надходить до Європи», - заявив Тімченко.

Раніше Тімченко увійшов в Топ-100 світових лідерів з кліматичної трансформації.