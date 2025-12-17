Реклама

Таку думку висловив генеральний директор Інтерпайп Лука Занотті під час бізнес-панелі 8-ого Німецько-українського економічного форуму, що днями пройшов у Берліні.

Як зазначила пресслужба компанії, до дискусії також долучилися федеральна міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе та міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. Вони обговорили перспективи української економіки, зосередившись на європейській інтеграції та на тому, як Європа може підтримати виробничий, енергетичний і високотехнологічний сектори.

«Українські металурги продемонстрували надзвичайну стійкість, яка є визначальною рисою українського народу. Втім, щоб розвиватися та стати одним із рушіїв відбудови, Україні необхідна плавна й швидка інтеграція до Європи та узгоджена енергетична політика. Також важливо забезпечити на українському ринку рівні умови конкуренції з Китаєм та вирішити проблему дефіциту робочої сили. У цьому контексті, на мою думку, промисловість загалом може відіграти важливу роль у реінтеграції демобілізованих ветеранів у цивільне життя», - зазначив Занотті.

Під час форуму представники німецького та українського бізнесу разом з високопосадовцями обох країн обговорили можливості двосторонньої співпраці. Серед ключових тем були стійкість, роль приватного сектору у відбудові України, трансформація оборонної промисловості, а також перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої взаємодії.