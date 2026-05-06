Гендиректор “Інтерпайпу” пояснив мету купівлі трубного заводу в Румунії

Реклама

Про це повідомив генеральний директор компанії Лука Занотті в інтерв’ю спеціалізованому металургійному виданню “Метал Експерт”.

“По-перше, румунський завод ідеально поєднується з нашим сталеплавильним бізнесом, оскільки “Інтерпайп” має недозавантажені потужності з виробництва сталі в Україні. Цей потенціал можна використати для забезпечення роботи трубопрокатного обладнання в Румунії”, - сказав він.

Друга причина, за його словами, пов'язана з дестабілізацією світової торгівлі, на тлі якої потрібно більше гнучкості виробництва, тобто присутності у різних географічних регіонах для задоволення запитів клієнтів.

Реклама

“Очевидно, що це наш перший крок у Європі. Наразі багато розмов про членство України в Європейському союзі, а "Інтерпайп" цим першим кроком уже перебуває в Європі. І не в останню чергу, це "запасний" варіант, якщо у нас виникнуть проблеми в Україні”, - підкреслив гендиректор.

Лука Занотті також повідомив, що “Інтерпайп” вже відновив виробництво на Interpipe Roman. “Ми одержали контроль над заводом, на жаль, без запасів напівфабрикатів на складах. Нам потрібен був час на доставку заготовки, і ми відновили виробництво 14 квітня”, - сказав він.

Крім того, гендиректор підкреслив, що "Інтерпайп" не має наміру переміщувати виробництво або скорочувати обсяги випуску трубної продукції на заводах в Україні на користь Interpipe Roman.

За його словами, “Інтерпайп” розробив раціональний інвестиційний план румунського заводу з урахуванням інформації, отриманої під час його due diligence. “ Ідея полягає в його модернізації до найкращих доступних практик, які використовуються у нашій виробничій базі. Ми вже бачимо деякі перспективи для точкових покращень, які принесуть користь у короткостроковій перспективі. На такому ранньому етапі володіння заводом ми сконцентровані на оптимізації наявного обладнання. Потрібен час для розуміння специфіки роботи агрегатів на Interpipe Roman”, - констатував Лука Занотті.

Реклама

Новини партнерів