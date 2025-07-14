Гендиректор Stolitsa Group: Перші будинки в ЖК H2O здадуть в експлуатацію у першому кварталі 2026-го

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Про це розповів у інтерв’ю NV генеральний директор компанії Едуард Соколовський.

За його словами, всі дозвільні документи на проєкт є чинними. Волинський окружний адмінсуд справді скасував дозвіл на будівництво, але це лише рішення першої інстанції – було подано апеляції, які наразі ще не розглянуті, тож дозвіл юридично залишається дійсним. Соколовський наголосив, що Stolitsa Group працює виключно в межах законодавства і впевнена у своїй юридичній позиції.

««За українським законодавством, рішення суду першої інстанції не набирає чинності автоматично. Воно набуває сили лише після розгляду апеляції, якщо її не буде задоволено. Тому сьогодні ми діємо цілком законно: дозвіл чинний, і ми маємо повне право виконувати роботи», – заявив гендиректор Stolitsa Group.

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Перші два будинки планують здати в експлуатацію у першому кварталі 2026 року. Зараз там активно ведуться інженерні, фасадні та внутрішні роботи. Також прокладаються комунікації, облаштовується інфраструктура й підключення до тепломереж. Місто бере участь у розбудові інфраструктури: зокрема, заплановане продовження проспекту Григоренка, що покращить транспортне сполучення.

Едуард Соколовський нагадав, що 10% коштів від реалізації житла в H2O спрямують на добудову житлових будинків збанкрутілого банку «Аркада» — «Еврика» і «Патріотика».

«Ми взяли на себе певні зобов’язання в добудові частини об'єктів, які залишив по собі банк «Аркада». Основним джерелом фінансування є реалізація 10% житлової площі, яку ми маємо право збудувати на п’яти земельних ділянках, зокрема й у межах проєкту H2O. Продаж цих площ стартував лише у січні цього року, тому ефект від них ще не встиг повною мірою реалізуватися», – заявив гендиректор Stolitsa Group.

Більше про H2O, добудову обʼєктів «Аркади», а також будівництво ЖК «Варшавський — читайте у повній версії інтервʼю.

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