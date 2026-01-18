Генератор у кредит: де підприємцям взяти гроші на енергонезалежність

Як отримати кредит на генератор / © ТСН.ua

Багато підприємців цього сезону не очікували на такі тривалі відключення світла, проте сувора зима та дефіцит електроенергії змушують шукати нові рішення. Економіст радить не чекати критичних ситуацій, а звертатися за фінансовою підтримкою до банків.

Про це голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає «Київ 24».

«Більшість, як я вже казав, спеціально до цієї зими нічого нового не купляли, розраховували далі протриматись на старих запасах, старих закупівлях з попередніх зим. Ну, з багатьма це зіграло не зовсім гарний жарт. Але ми також повинні розуміти, що все впирається в фінансові можливості. Коли фінансових можливостей немає, то і нема за що купити навіть той же генератор. Але для бізнесу я можу зараз підказати: більшість комерційних банків зараз вам практично без проблем під бізнес дадуть кредит, щоб ви могли хоча б купити той же генератор», — каже експерт.

Новак радить бізнесменам звертатися до банків для купівлі генераторів, зарядних станцій, інверторів тощо.

«Тому звертайтесь до банків, звертайтесь навіть у свій банк, в якому ви обслуговуєтесь, де маєте свої рахунки, навіть рахунки ФОПа, і вам на 95% банк надасть кредит, особливо під ту необхідну техніку, яка зараз потрібна для виживання в умовах і тривалих блекаутів, і сильних морозів. Тому зараз вихід можна знайти навіть для малого і середнього бізнесу», — підсумував економіст.

