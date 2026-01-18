ТСН у соціальних мережах

Генератор у кредит: де підприємцям взяти гроші на енергонезалежність

За словами експерта, станом на січень 2026 року банківська система розглядає такі кредити як пріоритетні.

Дмитро Гулійчук
Як отримати кредит на генератор

Як отримати кредит на генератор / © ТСН.ua

Багато підприємців цього сезону не очікували на такі тривалі відключення світла, проте сувора зима та дефіцит електроенергії змушують шукати нові рішення. Економіст радить не чекати критичних ситуацій, а звертатися за фінансовою підтримкою до банків.

Про це голова Комітету економістів України Андрій Новак, передає «Київ 24».

«Більшість, як я вже казав, спеціально до цієї зими нічого нового не купляли, розраховували далі протриматись на старих запасах, старих закупівлях з попередніх зим. Ну, з багатьма це зіграло не зовсім гарний жарт. Але ми також повинні розуміти, що все впирається в фінансові можливості. Коли фінансових можливостей немає, то і нема за що купити навіть той же генератор. Але для бізнесу я можу зараз підказати: більшість комерційних банків зараз вам практично без проблем під бізнес дадуть кредит, щоб ви могли хоча б купити той же генератор», — каже експерт.

Новак радить бізнесменам звертатися до банків для купівлі генераторів, зарядних станцій, інверторів тощо.

«Тому звертайтесь до банків, звертайтесь навіть у свій банк, в якому ви обслуговуєтесь, де маєте свої рахунки, навіть рахунки ФОПа, і вам на 95% банк надасть кредит, особливо під ту необхідну техніку, яка зараз потрібна для виживання в умовах і тривалих блекаутів, і сильних морозів. Тому зараз вихід можна знайти навіть для малого і середнього бізнесу», — підсумував економіст.

Раніше ми писали, чим загрожують автономні обігрівачі та генератори на балконах будинків.

